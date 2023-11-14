«Бамс — и все»: Киркоров рассказал, как ведет себя в драке
Филипп Киркоров признался, что не умеет драться
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Артист честно признался во вспыльчивости. Но все же, есть ли у него собственный коронный прием?
Народный артист России Филипп Киркоров посетил церемонию премии ОК! Awards «Больше чем звезды». Во время мероприятия он рассказал корреспонденту сайта 5-tv.ru о том, как ведет себя в драке.
Оказалось, что певец драться не умеет. Но он сообщил, что рука у него тяжелая.
«Я очень добрый, но тельцов нельзя выводить из себя. Иначе сразу шторка такая: бамс — и все», — сказал Киркоров.
Во время этой фразы артист провернул изящный финт с очками. После легкого движения руки на стекла аксессуара опустилась розовая шторка.
Киркоров отметил, что он старается себя сдерживать. Этому мастерству он научился только с годами. Отчасти ему помогают его розовые очки, которые он надел в 2004 году на одной из пресс-конференций. После этого его не раздражают вопросы журналистов, а только радуют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес.