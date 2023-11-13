Новый пакет санкций против России затронет экспорт алмазов

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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Ограничения коснутся не только драгоценных камней. Что еще подготовила Европа?

Новый пакет санкций против России, который стал уже 12-м по счету, расширит черный список в отношении определенных граждан РФ, а также повлияет на экспорт алмазов. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания среди министров иностранных дел стран объединения в Брюсселе.

«Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России, они включают персональные санкции, экономические и секторальные ограничения», — сказал политик.

Также в пакет войдут действия по укреплению потолка цен на нефть.

До этого Канада ввела санкции против газеты «Известия» и телеканала РЕН ТВ. Также «под раздачу» попала «Парламентская газета».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями. В настоящее время Евросоюз принял уже 11 пакетов антироссийских санкций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания объявила о расширении санкций в отношении России. В «черный лист» Соединенного королевства попали 29 позиций.