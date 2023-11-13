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Волонтерство в России объединяет и сплачивает граждан большой страны.

На заседании Оргкомитета по присуждению международной премии #МЫВМЕСТЕ под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой были представлены итоги сезона премии в 2023 году и проекты, реализуемые по поручению главы государства.

В ходе обсуждения представители рассмотрели основные результаты заявочной кампании премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года, итоги национального и международного треков, концепцию и основные особенности программы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в декабре 2023 года. В связи с большим интересом к форуму #МЫВМЕСТЕ, сроки регистрации продлили до 20 ноября.

Сергей Кириенко на открытии заседания отметил исключительную роль добровольчества в жизни российского общества и обратил внимание на то, что, по последним данным ВЦИОМ, почти треть россиян в течение года принимали участие в добровольческой и благотворительной деятельности.

«Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. 54% говорят, что хотели бы принимать участие в такой деятельности. Показательная вещь — 83% доверяют волонтерскому сообществу. Это один из самых высоких показателей доверия к социальным институтам в нашей стран. Добровольцы — наше национальное достояние. Всем, кто принимает участие в этой работе, огромные слова благодарности и низкий поклон», — сказал Кириенко.

Одним из факторов роста волонтерского движения в России в последние годы стала государственная стратегия, направленная на его развитие. Прямая поддержка президента вывела добровольчество на уровень идеи, объединяющей миллионы граждан. Фактически сегодня НКО стали полноправными участники формирования государственной политики. Стоит отметить, что ежегодно президент находит возможность лично приветствовать и наградить победителя конкурса «Доброволец года».

Татьяна Голикова подчеркнула уникальность современного волонтерского движения в России и особую роль в его развитии добровольческих движений.

«Мы видим невероятное повышение активности участия в волонтерстве. По данным проекта „Социальная активность“, в нашей стране более 13,7 миллиона добровольцев разных возрастов и профессий. Развиваются порядка десяти направлений волонтерства, появляются новые лучшие практики. В процессе волонтерской помощи формируется отношение к жизни, гражданская позиция людей. Это очень серьезный элемент лучших традиций в нашей стране», — заметила Голикова.

Отдельно на заседании рассмотрели перспективы развития в России программы «Обучение служением», которая реализуется согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

Членам Оргкомитета представили пилотную модель сети Общественных центров помощи #МЫВМЕСТЕ и национального реестра благополучателей #МЫВМЕСТЕ, возможности методического сопровождения проекта и его цифровизации на базе платформы ДОБРО. РФ.

Проект позволит синхронизировать усилия государства и некоммерческого сектора по оказанию адресной помощи людям в трудной жизненной ситуации на базе экосистемы ДОБРО. РФ, Ассоциации волонтерских центров и Российского Красного Креста. Проект будет включать несколько элементов: партнерская сеть НКО, цифровой сервис на ДОБРО. РФ, реестр благополучателей, который соединит нуждающихся и тех, кто может им помочь, общественная приемная и экспертно-методический центр. 2024 год станет пилотным годом реализации проекта в некоторых субъектах России.