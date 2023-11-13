Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Представитель региональных властей признался, вопрос в улучшении качества жизни в городе стоит остро.

Планируют ли построить метро в Донецке? Ответом на этот насущный вопрос для жителей крупного российского города в беседе с KP.RU поделился глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас решение окончательное не принято, я вам честно скажу, идут дискуссии, но они не на самой финальной стадии даже», — поведал он.

Пушилин добавил, что кроме метрополитена в регионе есть гораздо более насущные вопросы, но и о транспортном власти не забывают. Глава ДНР отметил, что решение о строительстве метро в административном центре региона было принято еще в 1990 году, а работы стартовали в 1993-м. Однако уже в постсоветской Украине темпы проведения подготовительных работ сильно замедлились.

Тем не менее, вопрос строительства метро в Донецке остается как никогда актуальным.

«Как только закончится специальная военная операция, после того как мы победим, людей вернется еще больше в Донецк. Естественно, перемещаться станет еще более трудно. И, конечно же, метро будет востребованным», — резюмировал глава ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогать восстановлению ДНР приедут строители из КНДР.