Умерла старшая сестра Дональда Трампа Мэриэнн

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывший президент потерял родственницу. В каких они были отношениях?

Не стало старшей сестры кандидата в президенты США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп Бэрри. Она была федеральным судьей в отставке. Женщина скончалась по естественным причинам в возрасте 86 лет. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

Мэриэнн родилась в 1937 году. Она с отличием окончила колледж Маунт-Голиок с бакалаврской степенью искусств, а позже получила статус магистра в области публичного права и государственного управления в Колумбийском университете. Затем она училась в юридической школе Университета Хофстра и удостоилась докторской степени по юриспруденции.

Дональд Трамп и его сестра Мэриэнн Трамп. Фото: Reuters / David Moir

В 2020 году племянница Мэриэнн Мэри Лия Трамп опубликовала тайно записанные разговоры со своей тетей, в которых она критикует своего брата Дональда.

«Его чертовы твиты и вранье, боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе», — говорила сестра экс-президента на записях.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший министр Грузии Тенгиз Китовани.