Не в деньгах счастье: мужчина потерял миллион рублей в банкомате Москвы
В Москве мужчина лишился миллиона рублей из-за банкомата
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Машина не приняла деньги москвича. Но поскольку владелец средств не смог их забрать, это сделал другой человек.
В Москве произошла удивительная история, о которой стало известно сайту 5-tv.ru. Мужчина решил погасить ипотеку через банкомат, но все закончилось воровством.
Москвич взял с собой два миллиона рублей. Он стал вносить их в банкомат. Но машина приняла только часть, а 995 тысяч оставила. Мужчина решил не дожидаться подтверждения операции и ушел. А банкомат тем временем вернул деньги. Но поскольку владелец средств не смог их забрать, это сделал другой человек.
Правонарушитель увидел манящие купюры и решил присвоить их себе. А через пять-десять минут потерпевший увидел, что далеко не все деньги зачислены на счет.
Он в ужасе побежал к банкомату, но денег уже там не было. Москвич обратился в полицию и теперь правоохранители ищут резко разбогатевшего нарушителя.
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