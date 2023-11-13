«Проблемы с мужскими гормонами»: Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха
Ваенга опубликовала фото с отдыха в купальнике
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / vaengaofficial; 5-tv.ru
Артистка решила сделать отчет из отпуска. Как отреагировали фанаты?
Певица Елена Ваенга отправилась на курорт вместе со своим 11-летним сыном Иваном. И во время отдыха она сделала «горячую» фотографию, которую она опубликовала в личном блоге. Внимание на это обратило издание utro.ru.
Артистка позирует в черном купальнике, а по ее телу стекают капли воды. Кто-то из поклонников певицы осыпал ее комплиментами. А кто-то наоборот высказался негативно.
Покинувшая Россию Ваенга похвасталась фигурой.
«Где волосы у Елены»;
«Похудели, Лена. Красивая, как всегда. Без ретуши и силикона. Удачи Вам»;
«Проблемы с мужскими гормонами»;
«Какая вы прекрасная во всех смыслах», — написали подписчики певицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительница Елена Ваенга неожиданно уехала из России вместе с ребенком. Отечественная артистка, вместе со своим 11-летним сыном Иваном решила посетить экзотические страны. Из-за грядущих больших концертов, которые предстоит дать Ваенге, она решила набраться сил в теплых краях.
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