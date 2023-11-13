Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

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Первая партия военной техники уже доставляется в республику через Грузию. Почему Украина так раскидывается помощью?

Франция отправила Украине бронемашины Bastion, однако Киев отказался от такой поставки, сославшись на слабую защищенность. Париж нашел применение отвергнутой технике, направив ее Еревану, пишет Ouest France.

Партия бронемашин уже была отправлена армянской стороне. В республику она поступит через Грузию. Сколько единиц техники содержит поставка — не уточняется, однако издание Tribune в прошлом году сообщало, что Франция намерена передать ВСУ 20 таких машин.

«Эти… транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными», — указали авторы.

В материале поясняется, что украинские нацисты говорили о уязвимости Bastion при артиллерийских обстрелах, а также при попадании противотанковых ракет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США, страны ЕС и НАТО с первых дней оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию.