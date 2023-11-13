«Я хочу»: премьер Польши Моравецкий подал в отставку

Премьер Польши Моравецкий подал в отставку после парламентских выборов

Фото: www.globallookpress.com / Radek Pietruszka

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Вместе с ним ушел весь кабинет министров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всеми членами правительства после прошедших в стране парламентских выборов. Об этом он сообщил в рамках первого заседания сейма в новом составе, пишет агентство РИА Новости.

«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — прокомментировал министр.

Ожидается, что Моравецкому уже сегодня, 13 ноября, предоставят первую попытку сформировать кабмин. Соответствующее поручение ему поступит от лидера страны Анджея Дуды.

Новый состав парламента приступил к работе в Польше. Правящая в республике партия «Право и справедливость» утратила полномочия самостоятельно формировать правительство за неимением большинства в сейме.

По итогам выборов «Право и справедливость» получила 194 места в сейме. У партии «Гражданская коалиция», которая считается оппозиционной, — 157 мест. «Третий путь» получил 65 мест, а «Левые» — 26. Еще 18 мест у «Конфедерации».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуда назвал «свиньями» всех, кто ходил на выборы в советские времена.