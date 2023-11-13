Личная месть Зеленского: почему Украина проголосовала за резолюцию против Израиля в ООН

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; ВКонтакте / Владимир Киреев / vladimirkireev; 5-tv.ru

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Киевская власть выступила против израильских поселений в Палестине, хотя прежде придерживалась противоположной позиции.

Внезапная поддержка Палестины со стороны Украины — это личная месть Владимир Зеленского в сторону Штатов. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Владимир Киреев.

Накануне Украина, как и Россия, неожиданно выступила против израильских поселений в Палестине, поддержав проект резолюции о их незаконности. Примечательно, что в этот раз мнение Киева пошло вразрез с мнением Вашингтона.

По мнению эксперта, это связано с последними событиями и украино-американскими отношениями, которые за последние две недели резко обострились.

«После этого произошла ожесточенная полемика, переросшая в перепалку, взаимные обвинения в западной прессе о том, что украинское руководство виновато в поражении, и перекладывать ответственность на запад некорректно», — объяснил политолог.

Полемика носит публичный характер, и становится очевидно, что полемика между Зеленским и американским руководством приобрела резкий характер. Совсем недавно президент Украины выражал полную поддержку Израилю и предлагал поехать в туда, чтобы привлечь мировую общественность.

Его изменившаяся позиция, подчеркнул Киреев, является вторичной и не касается ни Израиля, ни Палестины. Она резко изменилась на противоположную из-за возросшей критики со стороны США. Кризис в отношениях Киева и Вашингтона углубляется.

«Действия Украины похожи на личную месть за неодобрительную риторику, за критику в отношении Киева, за неготовность поддержать дальнейшее финансирование», — подчеркнул политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине сообщили о неожиданном ходе Владимира Зеленского.