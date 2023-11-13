Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Читайте нас в: Дзен Новости

Серебряные призеры Олимпийских игр отметили, что их решение окончательное. В соревнованиях они больше участвовать не будут.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры. Своим решением они поделились в эфире одного из федеральных каналов.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее», — прокомментировал Морозов.

Спортсмены не озвучили причину. Морозов лишь отметил, что они больше вы выйдут на лед для участия в соревнованиях и не будут выступать.

К слову, 28-летняя Тарасова и 31-летний Морозов выступали в паре. В 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане они принесли серебро России. На Олимпиаде в Пекине 2022-м они также завоевали серебро для российской сборной. Дважды становились чемпионами Европы — в 2017 и 2018 годах.

Тарасова и Морозов также двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о паузе в карьере.