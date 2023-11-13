Повергло всех в шок: что ученые нашли в мозге Владимира Ленина

Фото: © РИА Новости / Петр Оцуп

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Специалисты вдоль и поперек изучили устройство периферической системы вождя — какое поразительное открытие позволило им говорить о гениальности политика?

В Москве на базе лаборатории по изучению мозга Владимира Ленина 95 лет назад, 13 ноября 1928 года, был создан Государственный институт мозга. Исследовательское учреждение возглавил немецкий невролог Оскар Фогт.

Ему выпала удивительная возможность изучить мозг вождя пролетариата. Результаты, полученные в исследовании, приятно удивили немца.

У Ленина выявили определенные особенности, позволяющие утверждать, что при жизни он был настоящим гением, пишет издание Газета.ру. По информации врача-исследователя, автора книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Валерия Новоселова, после смерти тело вождя забальзамировали, а его мозг специально законсервировали в формальдегиде на два года.

Это был единственный способ в деталях изучить внутреннее строение главного органа, а заодно сделать выводы о личности политика. То, что открылось взору ученых спустя время, практически повергло их в шок.

По первичной информации Фогта, мозг Ленина отличался от органов других людей большим количеством пирамидальных нейронов. Это своеобразные «клетки» в различных областях коры головного мозга, позволяющие быстро формировать ассоциативные связи.

Современная наука, впрочем, влияние этих нейронов не подтверждает. Однако в то время это прямо указывало на особенности восприятия внешнего мира Лениным.

О гениальности мозга вождя пролетариата говорит и еще одно открытие. В отличие от «заурядных» людей, он обладал «сложным рельефом и конфигурацией извилин», что наглядно указывало на высокую скорость обработки полученной информации.

Помимо этого, ученые зафиксировали больший размер лобной доли относительно остального мозга. Она участвует в функциях оценки ситуации, прогнозирования и обобщения.

Совокупность некоторых особенностей позволяла Фогту утверждать, что Ленин отличался выдающимися умениями и способностями. При желании он мог бы научиться любым, даже самым высокотехнологичным вещам.

«Он называл Ильича „спортсменом ассоциативного мышления“ („Assoziationsathlet“)», — объясняет Новоселов.

Было в этом исследовании, как оказалось, и пренеприятное открытие. Специалисты сумели определить, что мозг Ленина был поражен нейросифилисом и, в теории, мог нести серьезную угрозу во время работы над ним.

«Источник болезни, в данном случае бледная спирохета, был уничтожен не полностью, и процесс продолжал свой ход. Вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой. При вскрытии тела такого пациента, я был бы, конечно, очень осторожен», — пояснил Новоселов.

Внешне мозг Ленина также был особенным — практически весь орган был испещрен «веточками артерий, питающими особенно важные центры движения и речи в левом полушарии». Вот только внешне они совсем не были похожи на артерии обычного человека.

Они оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Их стенки уплотнились, что создавало эффект «раздутости».

Перемены в структуре стали неизбежным следствием перенесенной болезни. В настоящее время мозг Ленина хранится в Лаборатории цитоархитектоники и эволюции мозга.

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