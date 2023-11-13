Наперекор США: Украина неожиданно поддержала незаконность израильских поселений в Палестине

Украина, как и РФ, неожиданно выступила против израильских поселений в Палестине

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson - Pool via CNP

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Украина впервые за долгое время разделила позицию России. Неужели Владимир Зеленский пошел против своих заокеанских друзей?

Украина, как и Россия, неожиданно выступила против израильских поселений в Палестине, поддержав проект резолюции о их незаконности. Примечательно, что в этот раз мнение Киева пошло вразрез с мнением Вашингтона.

Генассамблея ООН объявила незаконными израильские поселения в Палестине. Речь идет о территориях Голанских высот и Восточного Иерусалима. Проект резолюции одобрили 145 государств, среди которых Россия, Китай, ЮАР, Индия, несколько европейских стран и Украина.

Израиль, США, Канада, Венгрия и несколько других стран высказались «против».

Ранее стало известно, что киевский режим предпринимает попытки организовать телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с бывшим главой США Дональдом Трампом. На Украине надеются, что он поможет посодействовать выделению дополнительных средств на нужды ВСУ.

В конгрессе же неоднозначно откликнулись на просьбу действующего лидера США Джо Байдена выделить 106 миллиардов долларов Украине и Израилю. В частности, против финансирования Киева выступает спикер палаты представителей Майк Джонсон. Тем временем в Штатах возрастает риск шатдауна.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад, не желающий поставлять ВСУ свои современные танки, предложил Украине новый способ одолеть Россию.