Дело «черных лесорубов»: главное о задержании начальника полиции Выборга

Главу УМВД Выборгского района Ленобласти задержали по делу о коррупции

Фото, видео: www.globallookpress.com / w85; 5-tv.ru

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Сопротивляться сотрудникам ФСБ он даже и не пытался.

Сегодня задержали главного полицейского Выборгского района Романа Ильина. Его подозревают в покровительстве так называемым «черным лесорубам».

По версии следствия, Ильин закрывал глаза на незаконные вырубки, за что получил восемь миллионов рублей. Из Выборга передает корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

На этих кадрах — задержание начальника УМВД Выборгского района Ленобласти Романа Ильина. Сопротивляться сотрудникам ФСБ он даже и не пытается.

Ильина задержали возле его дома. По данным следствия, он покровительствовал так называемым «черным лесорубам», от которых и получил крупную взятку — более восьми миллионов рублей.

УМВД по Выборгскому району Ленинградской области Ильин возглавил в марте 2020 года. До этого руководил межмуниципальным отделом в Смоленской области, затем работал в уголовном розыске.

«В результате установили причастность к коррупционной схеме начальника УМВД по Выборгскому району. <…> Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки“», — сказал замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник внутренней службы Дмитрий Стокрацкий.

В Выборгском районе за последние месяцы было сразу несколько громких дел о незаконных вырубках леса. В октябре был задержан начальник экономической полиции Выборга Владимир Катанович.

По версии следствия, он также покровительствовал «черным лесорубам». А ранее под стражей оказалась директор местного лесничества.

Следствие вменяет ей незаконную вырубку в особо крупных размерах в составе организованной группы. Речь идет о 23 тысячах кубометров древесины ценных пород.

Не исключено, что во всех этих махинациях мог участвовать и Ильин. Сейчас следствие разбирается в коррупционной цепочке и устанавливает всех причастных лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках.