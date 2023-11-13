В лучших традициях советского кино: культовые фильмы Александра Митты

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Какие картины режиссера можно назвать лучшими и как они создавались?

Александр Митта по праву может считаться культовый режиссером российского кинематографа — за его плечами множество шедевров, которые остаются на слуху спустя много лет: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Граница: Таежный роман» и многие другие.

Митта не представлял своего существования без кино и считал работу смыслом жизни. Он не только снимал фильмы, но и стал преподавать: открыл собственную киношколу, количество желающих обучаться в которой зашкаливает. За секретами легендарного режиссера буквально выстроилась очередь.

Какие фильмы Александра Митты можно назвать лучшими и как они создавались — в материале 5-tv.ru.

Гори, гори, моя звезда

Фото: Кадр из к/ф «Гори, гори, моя звезда», реж. Александр Митта, 1969 г.

Самой дорогой своему сердцу картиной Митта называл фильм «Гори, гори, моя звезда». По сюжету главный герой картины — режиссер-самоучка — работает в театре и пытается нести искусство в массы на фоне внешних потрясений. Этой работой Митта хотел выразить свое восхищение в сторону художника Марка Шагала.

На дворе — 1920 год, герой ленты живет в провинциальном городке, которым управляют то красноармейцы, то белые, то анархисты. Режиссер хочет поставить драму о Жанне д’Арк, но жители настолько погружены в смену власти, что им некогда думать об искусстве.

Изначально Митта собирался дать фильму название «Комедия об Искремасе», но комиссия его не приняла. Тогда режиссер придумал «Гори, гори, моя звезда», что совпадает с известным романсом. Сюжет и сценарий Митта разработал совместно с драматургами, которые придали героям красок и ввели романтическую линию в картине.

Сказ про то, как царь Петр арапа женил

Фото: Кадр из к/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», реж. Александр Митта, 1976 г.

Черты мелодрамы носит и исторический фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» с Владимиром Высоцким, к тому времени уже много лет дружившим с Миттой и его женой.

По сюжету царю Петру подарили маленького чернокожего принца, который, обучившись, отправился во Францию для получения знаний и манер. После учебы арап вернулся и на одном из балов влюбился в дочь богатого дворянина Наташу.

Митта сразу знал, что главную роль в фильме будет играть Владимир Высоцкий. Однако его кандидатуру пришлось отстаивать перед чиновниками Госкино и директором «Мосфильма».

В целом в этой картине Митта собрал легендарных актеров: Михаила Глузского, Олега Табакова, Владимира Меньшова, Людмилу Чурсину и Валерия Золотухина. Режиссер собирался делать две части фильма, так как материала оказалось слишком много, но руководство было против. Фильм пришлось сильно урезать.

Вопреки всем трудностям, кинолента вышла в 1976 году и стала лидером проката, заняв шестое место и собрав в кинотеатрах более 33 миллионов человек.

Экипаж

Фото: Кадр из к/ф «Экипаж», реж. Александр Митта, 1979 г.

Одна из самых известных картин режиссера Александра Митта, состоящая из двух частей. В центре сюжета — командир экипажа Андрей Тимченко, который переживает личные драмы в жизни, как и его товарищи.

В конце фильма медкомиссия отстраняет Тимченко от полетов, а товарищи навещают его в госпитале. Но первоначальный финал был намного пронзительнее. Как утверждал сам Митта, в его первоначальном замысле отстраненный от полетов Тимченко «лежит в больнице, но друзья его, вдруг, просят перегнать самолет: летчиков не хватает. Он бежит ночью по снегу в больничной пижаме, поднимается в пилотскую кабину, а там его фронтовые ребята — совсем не изменились с военных лет. Они кладут ему руки на плечи, он берет штурвал — они взлетают, растворяются в небе. В следующем кадре снова больница, и дочка героя говорит: «Папа умер».

Поговаривали, что этот финал вырезали, побоявшись огорчить тяжело болевшего тогда Леонида Брежнева.

Сказка странствий

Фото: Кадр из к/ф «Сказка странствий», реж. Александр Митта, 1983 г.

В этом фильме два злодея похищают мальчика-сироту, обладающего волшебным даром находить золото. Спустя много лет поисков сестра находит его, однако спасти не может.

Александр Митта планировал пригласить на роль главного героя Леонида Филатова, но Андрей Миронов смог добиться расположения режиссера. Впоследствии Митта признавал, что выбор был абсолютно верным.

Путь фильма на экраны был непростым. Подготовка картины началась в 1981 году, съемки и монтажно-тонировочный период продолжались до конца 1982 года. А премьера фильма состоялась только 16 января 1984-го.

Граница: Таежный роман

Фото: Кадр из сериала «Граница: Таежный роман», 2000 г.

Восьмисерийный фильм «Граница. Таежный роман» стал одним из первых отечественных сериалов, составившим конкуренцию зарубежным и собравшим у телеэкранов огромное количество зрителей. Картина вышла в 2001 году и возродила былую славу Митты.

Действие картины происходит в 1970-х на Дальнем Востоке. Гарнизон на границе с Китаем, куда все попали по долгу службы. В центре сюжета три подруги — офицерские жены, которые помогают друг другу.

Идея снять многосерийный фильм появилась у Александра Митты еще в 1997 году, но из-за недостатка финансирования съемки пришлось отложить. Позже он предложил сценарий одному из телеканалов, но режиссеру посоветовали расширить сюжетные линии и увеличить количество серий. Так появился сериал, вернувший Митту в большое кино.

Звонят, откройте дверь

Фото: Кадр из к/ф «Звонят, откройте дверь», реж. Александр Митта, 1965 г.

Эта картина Александра Митты повествует об удивительных открытиях двенадцатилетней девочки, которая по заданию любимого вожатого ищет в городе зачинателя пионерского движения. Знакомясь с самыми разными людьми, с миром сложных человеческих отношений, она незаметно взрослеет.

Такой формат фильмов был непривычен для Митты, и этот опыт стал третьим в его карьере. Режиссер предельно точно показал детский взгляд на взрослых мир.

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