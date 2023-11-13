«Это тревожно»: Песков оценил причастность Зеленского к подрыву «Северных потоков»

Песков: Зеленский мог не знать о теракте на СП, это тревожно для РФ и Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Неужели киевский режим совсем утратил контроль за ситуацией в стране?

Президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о причастности своих подчиненных к подрыву «Северных потоков», и это вызывает опасения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Официальный представитель Кремля отреагировал на публикацию издания The Washington Post, в которой авторы указали на причастность к теракту украинского полковника Романа Червинского. Он якобы руководил группой из шести человек.

Песков сообщил, что Москва внимательно следит за новыми подробностями и деталями инцидента, которые то и дело появляются в различных докладах, публикациях и сообщениях СМИ. Он отметил, что такие материалы должны быть учтены теми, кто ведет расследование случившегося на нитях российского газопровода «Северный поток».

Пресс-секретарь президента считает что подобные публикации помогут в результате назвать имена причастных, однако опасения вызывает другое — президент Зеленский мог быть не в курсе подобных действий своих подчиненных силового блока.

«Это весьма тревожный знак не только для нас, но и для стран „коллективного Запада“, если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране», — прокомментировал Песков.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский экс-подполковник разоблачил роль США в подрыве «Северных потоков».