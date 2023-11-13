«Благодарю Вселенную»: почему старая песня Кати Лель популярна за границей

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как композиция внезапно получила второе дыхание во всем мире?

Песня «Мой мармеладный» певицы Кати Лель переживает новый виток популярности в соцсетях. Сперва трек 2003 года завирусился в Рунете: под слова «Я не права» блогеры в шутку рассказывали, за что готовы простить предательство — стоматологические услуги или дом на море.

Теперь трек вновь рвет все чарты, но уже зарубежные. Иностранные блогеры, не понимая ни единого слова, повально снимают юмористические видео, на которых переодеваются, танцуют или просто поют.

На фоне этого Лель раскрыла 5-tv.ru, в чем кроется секрет успеха ее трека. Так, в отличие от культовой советской классики, иностранцам необязательно знать ни единой строчки, чтобы проникнуться смыслом и задором песни, считает она.

«Хочу сказать, что сегодня очень сильно работает энергия, и в этом трансформационном мире все очень сильно меняется. Звук — это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время. Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством», — объяснила она.

По словам Лель, ей регулярно передают «приветы» знакомые и друзья со всех уголков мира. Чаще всего она получает похвалу своего творчества из Европы.

«Мне безумно приятен этот факт, что сегодня происходит такое явление. Говорят, что песня действительно стала популярна, присылают видео из Германии, из Парижа, из Дубая. Из Австралии все поздравляют знакомые, утверждают, что действительно песня «выстрелила»", — похвалилась артистка.

В свои 49 лет Лель как и раньше продолжает выступать, гастролируя по России. Любовью к творчеству певица заразила и дочь Эмилию — девочка поет, танцует, играет в спектаклях и участвует в фотосессиях.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катя Лель очутилась одна в джунглях.