Состояние тяжелое: что происходит с Александром Миттой

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Накануне культового режиссера экстренно госпитализировали.

Состояние легендарного режиссера Александра Митты оценивается как достаточно тяжелое. Об этом сообщили в медицинском учреждении, в котором он содержится в беседе с изданием РИА Новости.

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — поделился один из сотрудников.

Накануне стало известно, что Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. По данным 5-tv.ru, скорую вызвал сын легенды советского кино из-за того, что Митта начал задыхаться. Точный диагноз неизвестен.

Народный артист России и режиссер Александр Митта родился в Москве в 1933 году. Он снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', «Экипаж», ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман''.