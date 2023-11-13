Дочь Вячеслава Дацика экстренно госпитализирована в Москве

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16-летнюю Василису забрали со станции метро в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Москве экстренно госпитализировали дочку известного эпатажного боксера Вячеслава Дацика. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

16-летнюю Василису забрали со станции метро в состоянии сильного алкогольного опьянения. В данный момент ее доставили в одну из детских больниц столицы. Девушке оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Дочь Дацика Василису забрали в больницу со станции метро Технопарк, где она заснула прямо в вестибюле. Медики установили, что девушка перепила алкоголь», — рассказал источник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве сотрудники НИИ убили своего коллегу.