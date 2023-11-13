Наука — сложная вещь: в Москве сотрудники НИИ убили своего коллегу
Сотрудники НИИ до смерти избили коллегу в общежитии в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov
Правоохранители задержали двоих подозреваемых.
В общежитии одного из Научно-исследовательских институтов (НИИ) на севере столицы два сотрудника до смерти избили своего коллегу, об этом стало известно 5-tv.ru.
После словесной перепалки 58-летнему мужчине были нанесены многочисленные травмы. Выжить ему не удалось, он умер в карете скорой помощи. Что стало причиной такого зверского разбирательства, предстоит установить следователям.
Пока стало известно о задержании двоих подозреваемых — 41-летнего сотрудника НИИ и его 35-летнего коллегу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшую девушку Хованского преследует незнакомец. Она уже подала заявление в полицию, так как всерьез беспокоится за свою жизнь.