Умер младший брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев

Фото: ratel.kz Сайт информационного агентства

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В прошлом году у него диагностировали онкологию, лечение которой осложнялось хроническими болезнями.

В Алма-Ате скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь экс-лидера страны Айдос Укибай.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь, уточнил Укибай. При этом, по данным СМИ, Болат Назарпбаев умер от остановки сердца. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Известно, что в 2022 году у Болата Назарбаева диагностировали онкологическое заболевание. Все осложнялось и тем, что у него выявили ряд хронических недугов. А в ноябре 2023-го его госпитализировали с повторным инфарктом.

Болат Назарбаев в 2016 году создал благотворительную организацию. С 1990-х он занимался бизнесом.

К слову, Нурсултану Назарбаеву 81 год. На посту президента Казахстана он пробыл 30 лет, с 1989 по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 86-м году жизни скончался европейский политический деятель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг.