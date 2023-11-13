Крупнейшее за 30 лет: на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4500 метров над уровнем моря.

На острове Сицилия сейсмологи зафиксировали мощнейшее за последние 30 лет извержение вулкана Этна. «Огненная гора» считается крупнейшим действующим вулканом в Европе: он в два с половиной раза больше, чем знаменитый Везувий, погубивший Помпеи.

По информации газеты La Sicilia, первые тревожные звоночки местные жители зафиксировали еще ночью 12 ноября. Вслед за этим вулкан «выплюнул» над средиземноморским островом большой сгусток лавы и пепла.

Извергающихся внутренностей вулкана оказалось так много, что улицы оказались погребены под слоем пепла. Местные власти вынуждены были отменить ряд авиарейсов, закрыть аэропорт Катании, а также запретить передвижение по улицам на велосипедах во избежание возможных трагедий.

Для автомобилей установили скоростной режим — не больше 30 километров в час. Поток лавы иссяк только к рассвету, отмечают специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

По данным ученых, ничего похожего по масштабам в этих местах не наблюдалось с 1992 года. За несколько дней до извержения жители Сицилии могли наблюдать крайне редкое явление — газовые кольца. Зафиксировать их считается большой удачей, поскольку скорость их исчезновения значительно превышает скорость работы затвора.

Этна была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года меньшее по силе извержение вулкана привело к госпитализации десяти человек.

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