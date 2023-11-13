«Муж постоянно на связи»: Жасмин откровенно рассказала о личном

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Певица счастлива в браке с Иланом Шором уже 12 лет. Однако в жизни звезды не всегда все было безоблачно.

Недавно певица Жасмин отметила 12-ю годовщину свадьбы с мужем Иланом Шором. В интервью StarHit.ru она откровенно рассказала о семейной жизни в целом и о том, как дети поздравили их с супругом.

На «никелевую свадьбу» наследники по-настоящему удивили родителей, подарив им акцию одной из горно-металлургических компаний. Они накопили деньги и сделали действительно взрослый подарок, от которого Жасмин и ее муж осталась в восторге.

По словам певицы, супруг регулярно по несколько раз в день звонит домашним по видеосвязи, если находится далеко.

«Мы вместе проводим все праздники, дни рождения, знаковые для нашей семьи даты и, конечно, каникулы детей. Илан человек очень занятой, но всегда находит время пообщаться не только со мной и нашими младшими детьми, но и с моим старшим сыном Мишей, когда ему нужен совет», — рассказала Жасмин.

У Жасмин трое детей. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым у заслуженной артистки России появился сын Михаил, которому сейчас 26 лет.

Отношения супругов закончились громким скандалом, певица решила развестись с мужем из-за постоянных побоев. В 2011 году Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, от которого в 2012 году у нее родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Жасмин отправила сына в школу в пять лет.