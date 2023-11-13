Сразу трое за прошедшие сутки: лучшие украинские боевики ликвидированы

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Военнослужащие ВС РФ профессионально и без лишнего шума уничтожили одного из главных врагов. Что известно о смерти Гацанюка?

Российские войска успешно ликвидировали одного из лучших танкистов ВСУ Максима Гацанюка. Боевик, напрасно утверждавший, что Украине осталось «всего ничего до победы» в конфликте против России.

Как сообщила Рада города Погребище Винницкой области в социальных сетях, мощным войскам из России удалось загнать танковый экипаж под руководством Гацанюка в тупик. Уничтожение одного из «лучших танкистов», по версии украинских СМИ, стало для доблестной армии делом техники.

Военнослужащий Гацанюк получил бешеную популярность на Украине благодаря своим многочисленным появлениям в эфире национального телевидения. Танкист уверял украинских телезрителей в скорой «победе» ВСУ и успел сделать ряд других громких заявлений, ни одно из которых не было подтверждено официальной статистикой.

В сети уже поспешили отметить, что смерть Гацанюка стала третьей серьезной потерей, нанесенной Украине российскими войсками. «Лучший танкист» пополнил ряды погибших наравне с «лучшим артиллеристом», а также «призраком Киева».

Кроме того, накануне два боевика из «Избранной роты» Соединенных Штатов Америки (США) и Австралии ликвидированы в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Авдеевки. По данным источника, боевики погибли еще в октябре во время мощного артиллерийского удара российской армии. Оба наемника причислялись к отряду The Chosen company («Избранная рота»), он известен тем, что временно присоединен к 59-й моторизированной бригаде ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, о ликвидации французского офицера, работавшего на ВСУ.