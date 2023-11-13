Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Недавно народный артист России эксклюзивно признался Пятому каналу в наличии ребенка от неизвестной избранницы.

Эвелина Бледанс испытывает белую зависть к бывшей возлюбленной народного артиста России Григория Лепса, так как считает, что неизвестная женщина — настоящая счастливица. Конечно, родить от такого талантливого человека!

«Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять ребенка, но с другой стороны, это же мальчик!», — заявила звезда в эфире одного из федеральных телеканалов.

По ее словам, она и сама бы с удовольствием родила наследника от певца. И более того, актриса настойчиво предлагает Лепсу начать общение с сыном, несмотря на то, что ребенок уже взрослый.

Однако здесь народного артиста России неожиданно поддержала певица Маша Распутина. Она поддерживает решение Лепса не лезть к взрослому человеку и дать ему возможность развивать свою семью самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru эксклюзивно узнал у народного артиста о том, что у него есть внебрачный сын. Видел он своего наследника всего лишь один раз, сейчас они не общаются. Дело в том, что он уже взрослый мужчина, у него своя прекрасная семья и работа, поэтому смысла в этом общении — нет.