Глава турфирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатке, получил срок

Фото, видео: Вадим Белозерцев / ТАСС; Telegram / Прокуратура Камчатского края / kamproc_41; 5-tv.ru

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Жертвами случившейся год назад на Ключевской Сопке трагедии стали девять человек.

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор директору турфирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову, чьи туристы погибли во время восхождения на Ключевской вулкан в 2022 году. Жертвами страшной трагедии стали девять человек, уточняет прокуратура Камчатского Края в Telegram.

3 сентября группа, состоящая из 12 человек из Москвы и регионов отправилась на Ключевскую Сопку в опасную погоду. Они разбились на части: девять человек начали восхождение, остальные остались в лагере. Однако на высоте около 4000 метров несколько человек сорвались. Изначально спасатели заявили о гибели пяти человек, но после первого этапа поисковых работ число жертв трагедии увеличилось до восьми. Спустя еще три дня поисковики обнаружили тело девятого туриста.

Больше года следственные органы вели расследование обстоятельств трагедии. Уже позже в рамках изучения деталей дела оказалось, что компания оказала клиентам услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Наказание Степанов теперь будет отбывать в колонии строгого режима: он получил четыре года лишения свободы. Также судом были удовлетворены гражданские иски родственников погибших на сумму более 11 миллионов рублей. Сам Степанов в финальном слове попросил у близких погибших прощения и сообщил о глубоком раскаянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что убийце семьи из Воронежской области вынесли приговор.