«Я ему всю жизнь буду благодарна»: Бузова раскрыла правду о связи с Нагиевым

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Скандальный развод звезды «Дома-2» с Дмитрием Тарасовым сопровождался еще более скандальной перепиской «на стороне».

Певица Ольга Бузова впервые честно поговорила об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым и о романе, который им приписывала пресса в период развода артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым. Очередную порцию откровений и жизненных истин звезда «Дома-2» выдала зрителям в ходе интервью с Надеждой Стрелец. Призналась, что питает исключительно нежные чувства к Нагиеву, но ничего кроме дружбы между ними нет. И не было.

По словам Бузовой, Тарасов начал встречаться с нынешней женой Анастасией Костенко (Сейчас модель вынашивает их четвертого ребенка. — Прим. ред.) еще будучи в браке. И хотя спортсмена она считает коварным изменщиком, своей вины в крушении отношений не отрицает. Как отметила Ольга, она была страшно ревнивой, устраивала разборки по любому поводу и непременно выиграла бы «премию за истерики», если бы такая существовала. И хоть последующее расставание с блогером Давидом Манукяном заявление Бузовой о приобретенном умении сдерживать эмоции не подтверждает, сама она заверяет — от былой скандалистки и следа не осталось.

Во время интервью Стрелец напомнила гостье об интимной переписке, которая силами Тарасова добралась до прессы. Футболист после очередной ссоры обнародовал якобы адресованные Нагиеву сообщения весьма двусмысленного характера. Из сообщений следует, что пострадала жена телеведущего, которую сплетни застали врасплох, а «подтверждения» изрядно, скажем так, впечатлили. Бузова настаивает — за Нагиевым она не охотилась, ничего между ними не было.

«Дмитрий Нагиев поддерживал только словом — отношений не было. Мы дружили, он меня поддержал, я ему всю жизнь буду благодарна — мужское слово может встряхнуть и вернуть в реальность. Мое общение тогда с ним, моя связь по перепискам — дали мне какую-то женскую уверенность в себе», — сказала певица.

В той самой переписке оппоненты не раз пытались договориться о личной встрече, шутили с подтекстом, а телеведущий якобы учил Бузову пробуждать в себе женщину с помощью всяческих манипуляций эротического характера. Коллега по «Дому-2» Ксения Бородина позже говорила, что это у них юмор такой, манера общения. В беседе со Стрелец Ольга опровергла сплетни о романе, но все же назвала Нагиева «одним из самых сексуальных, харизматичных, талантливых актеров и ведущих».

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