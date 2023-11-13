Герои не носят плащи: в Калуге таксиста хотят наградить за спасение детей от агрессивной собаки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anni Sommer; 5-tv.ru

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Мужчина незамедлительно бросился на помощь ребенку.

Жители Калуги хотят наградить местного таксиста, который спас двух девочек от разъяренной собаки. Мужчина буквально вырвал детей из пасти бойцовой собаки и вызвал скорую. Пока правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, пользователи соцсетей предлагают отметить поступок смельчака. Правда, сам он себя героем и вовсе не считает. Почему? Об этом расскажет корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

«Собака вышла прямо вот здесь, отсюда, где машина стояла, отсюда вышла. Никто не помогал им. Вот как раз тот угол был», — рассказывает водитель такси.

Шакиржон Рахматов — таксист, приехал на вызов. Увидел, как маленьких девочек бойцовая собака повалила на асфальт, одной из них вцепилась в ногу. Мужчина тут же бросился на помощь ребенку.

— Кровь была у детей?

— Да, ноги были в крови.

Собаку Шакиржон отогнал, вызвал скорую. Детям понадобилась помощь медиков. Раны оказались настолько серьезными, что пришлось накладывать швы.

«Позвонил ребенок с криками, с плачем, в истерике: „Мама, меня покусала собака“. Я позвонила мужу, мы сорвались. Муж сказал, езжай за дочерью за младшей, я поеду туда. Ну и отвез ее в больницу. Пять швов наложили. Здесь во дворе я узнала, что ее спас таксист и спрятал в машине ее и девочку, которая рядом с ней была», — делится мама пострадавшей школьницы.

В тот злополучный день стаффордширский бультерьер каким-то образом оказался на самовыгуле. Хотя соседи говорят, видели, что хозяин водит ее на поводке.

«Всегда на поводке я его видела. Но намордника не видела. После этого, да, уже было видно, что она в наморднике», — рассказала жительница Калуги.

По словам очевидцев, собака набросилась на детей без причины.

«Дети в этом абсолютно не виноваты, потому что конкретно в данной ситуации ее никто не дразнил собаку эту. Это уже доказано на видео. У нас есть камеры на нашем доме», — рассказала очевидица событий.

Как собака оказалась на самовыгуле — сейчас выясняют прокуроры. На владельца бультерьера составили административный протокол. Тем временем, в социальных сетях начали поиск Шакиржона, чтобы наградить за спасение детей. Правда, от награды мужчина отказался.

«Я ради денег не помогал им. У меня тоже дети есть. А деньги — это все временное. Приходит и уходит», — заметил таксист.

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