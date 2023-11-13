Шпроты с «сюрпризом»: почему в России хотят ввести маркировку консервов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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За последнее время число жалоб от покупателей на качество консервов стремительно увеличивалось.

В России готовятся ввести маркировку консервов, чтобы избавиться от фальсификата. Эксперимент планируется запустить уже 1 декабря 2023 года. И с сентября следующего, как пишут «Известия», которые ознакомились с протоколом правительственного совещания, маркировка консервов станет обязательной для всех производителей.

Причиной, по которой власти решились на такую меру, стали частые случаи выявления фальсифицированной продукции. Покупатели жаловались, что сайру в банках меняют на дешевую селедку, кильку в шпротах на салаку, а в тушенке вместо мяса оказывалась белковая масса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избежать ботулизма после покупки консервов.