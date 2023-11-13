Дети мерзнут и болеют: в Тулуне четыре года не могут построить школу

В Тулуне четыре года не могут построить школу, а старую смыло наводнением

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребятам приходится ездить в соседнее село, а это 20 км от дома.

Обещанного четыре года ждут. Громкий скандал разгорается в Иркутской области, где в одном из поселков с 2019 года не могут достроить школу.

Сроки сдачи объекта все время переносятся, в результате местным детям приходится ежедневно добираться до учебного заведения в соседнем селе, а это 20 километров. При этом чиновников такая ситуация вполне устраивает. Корреспондент «Известий» Анна Воропай разбиралась в деталях.

Под слоем снега — полустертая разметка баскетбольной площадки так и не достроенного стадиона. Эту новую школу-сад на 128 детей в деревне под Тулуном ждут с тех пор, как старую смыло наводнением в июне 2019 года.

Четыре года детей возят на учебу в соседнее село. Только в одну сторону — 20 километров. По ухабистым проселочным дорогам, в продуваемом холодном автобусе дети мерзнут и болеют. Школу рядом с домом за 462 миллиона для них должны были достроить еще весной 2022-го. Потом сроки перенесли на лето 2023-го. Но когда ученики уже готовились к 1 сентября — стройка остановилась. А рабочие — исчезли.

«Первая причина, что субподрядчик, который у нас работал — он обанкротился и всех людей вывез с объекта. Вторая причина — это требуется корректировка самого проекта», — рассказал нам заместитель генерального директора по производству «Дорожной службы Иркутской области"Анатолий Сарапулов.

Стройплощадка пустовала с августа. За помощью жители пошли к общественникам. От них и узнали — со школой, по версии местных чиновников, оказывается — все в порядке.

«Обратились в правительство Иркутской области чтобы взять на контроль эту ситуацию, нам сообщили что на объекте все хорошо и объект будет сдан, достроен до конца года 01,09 СКЛ мы были вынуждены 3 недели назад выехать на объект, своими глазами убедились, что объект был брошен, внутри него работы никакие не велись», — раскрыл тайны эксперт Народного фронта в Иркутской области Сергей Шишковский.

Как раз тогда и сняли это видео. Батареи не прикручены, стяжка пола — в трещинах, повсюду — разбросаны стройматериалы и проектные документы.

Проверка трудовой инспекции выявила: зарплату рабочим перестали платить вовремя еще в марте. Но мы нашли видео, опубликованное в апреле. Где глава строительной компании — в прошлом году ее доход приблизился к трем миллиардам рублей — отчитывался об успехах.

На территории Иркутской области данная компания реализует шесть проектов. Теперь все эти объекты достраивают другие организации. Сейчас в школу под Тулуном провели тепло, на втором этаже заканчивают отделку.

Готовность объекта составляет 89%. Завершение строительства ожидается до конца 2023 года, однако имеется риск переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год. Правда, строителей о таком сроке, похоже не предупредили.

Теперь строительство школы — на контроле прокуратуры. Пока школу строят, дети по-прежнему ездят учиться в другое село.