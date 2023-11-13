Певица Юлия Ковальчук раскрыла секрет своего райдера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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У знаменитости и ее мужа Алексея Чумакова есть проверенный способ вывести организаторов на чистую воду.

Певица Юлия Ковальчук приоткрыла тайну своего райдера в беседе с журналистами на престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды».

Недавно родившая звезда отметила, что райдер существенно не изменился и пошутила, что там могли появиться разве что молокоотсосы. Но, резонно заметила, что таких вольностей себе не позволяет, а «все свое носит с собой».

Журналисты отметили, что недавно в сети появился новый райдер певицы и уточнили, правда ли в блюдах не должно быть лука и чеснока?

«Лук, чеснок — это правда», — покивала Ковальчук.

А вот информацию про позиции дорогих игристых вин и рома категорически опровергла.

«Это какой-то точно старый, искаженный райдер. Есть ряд компаний, которые немного правят райдеры. И, честно вам скажу, такого райдера у меня уже лет десять нет. Просто потому что я не пью ром», — заметила знаменитость.

На наводящий вопрос о требованиях к организаторам Юлия Ковальчук отвечать не стала. Отметила только, что в настоящий момент придерживается правильного питания.

«У меня диетическое питание. У меня действительно нет лука и чеснока, потому что я их категорически не ем. А все остальное очень внятное. У нас всегда в райдере — у меня и Алексея (Чумакова) — есть один пункт, который называется „проверочным“. Это что-то очень странное, и всегда по этому пункту всегда можно понять, насколько внимательно организаторы читают райдер», — поделилась Ковальчук.

Если организаторы уточняют, как достать необычную «штуку», значит они вдумчиво читают требования артистов. При этом «проверочная» позиция регулярно меняется, но приводить конкретные примеры певица отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анна Асти оправдалась за свой райдер.