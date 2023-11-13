Ждать нескоро: когда в России появится обновленная купюра в тысячу рублей

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Редизайн банкноты потребует заметно больше времени.

Процесс изменения дизайна купюры в одну тысячу рублей займет довольно много времени. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали близкие к Банку России источники и опрошенные эксперты. По предварительным прогнозам, новую банкноту представят не раньше весны 2024 года.

Проблема с внешним видом купюры возникли почти сразу после ее демонстрации. Дело в том, что на оборотной стороне банкноты изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле без креста на куполе. Хоть в настоящее время историческое здание используется как музей, но рядом — башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. В итоге спорную банкноту отозвали.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что предстоящий процесс будет небыстрым и займет минимум полгода. Стоит учесть и то, что дополнительное время займет не только подготовка нового дизайна, но и его обсуждение с экспертами и комиссиями.

Опрошенные специалисты отмечают, что изменения на банкноте можно свести к минимуму, используя даже тот же ракурс, но охватив все главные достопримечательности Казанского кремля, начиная от стен и башен, заканчивая мечетью Кул-Шариф и куполами Благовещенского собора.

Ранее 5-tv.ru подробно объяснял, почему возник скандал из-за нового дизайна купюры в 1000 рублей.