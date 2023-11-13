В зоне СВО ликвидирован «лучший танкист ВСУ»

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Украинского националиста вовсю «раскручивали» приглашая на ТВ и предлагая интервью.

В зоне спецоперации ликвидирован танкист ВСУ Максим Гацанюк. Об этом сообщила местная Рада города Погребище Винницкой области в социальных сетях. По данным украинского телевидения, украинский боевик получил смертельное ранение в ходе боев в Запорожской области в районе села Соколовка.

Примечательно, что танкиста откровенно пиарили на Украине. Он неоднократно был гостем в эфире телевидения, у него охотно брали интервью. С подачи украинских СМИ, Гацанюку даже присвоили неофициально звание «Лучший танкист ВСУ».

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский наемник был ликвидирован в зоне СВО артиллерией РФ, которой так восхищался.