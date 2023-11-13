Зеленский в отчаянии пытается дозвониться до Дональда Трампа

Фото: www.globallookpress.com / Jeenah Moon

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Причина, по которой президент Украины решил связаться с бывшим главой Штатов, — вовсе не формула, что Трамп хотел предложить для мира с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить контакт с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Украинский лидер хочет провести с бывшим американским лидером переговоры. Причина — исключительно меркантильная.

«Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) палату представителей конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине», — отмечают украинские журналисты.

Впрочем, Зеленский уже пытался связаться с Трампом. Но неудачно — его попытки бывший американский президент проигнорировал.

На происходящее уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высмеявшая потуги Зеленского, представив разговор двух политиков.

«Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг», — предположила она, что бы сказал по телефону Зеленский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неудачи Украины окончательно сломили Зеленского.