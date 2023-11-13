Южнокорейская группа W24 исполнила песню «Группа крови» на русском языке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Зарубежные музыканты посетили «Фандом Фест» от «ВКонтакте» в Москве, поближе познакомились с Россией и с восторгом были приняты публикой.

Южнокорейская идол-рок-группа W24 исполнила кавер на песню «Группа крови» российской рок-группы «Кино». Парни спели на сцене проходящего в Москве «Фандом Феста», организованного представителями социальной сети «ВКонтакте». Композиция на русском языке стала сюрпризом для зрителей, и принят этот сюрприз был на ура — публика рукоплескала и восторженно подпевала солисту Чону Ховону. Во время шоу артисты также порадовали фанатов совместной фотосессией, делая снимок они по-русски считали до трех и вызвали очередную бурю эмоций.

Коллектив W24 записал «Группу крови» на родном языке еще в 2018 году, песня стала одной из первых в репертуаре ребят. С тех пор прошло пять лет, популярность группы, по мнению участников, пока не достигла огромных масштабов, но уважение к Виктору Цою российские поклонники не забыли. Клип на кавер песни «Кино» на Youtube набрал 72,4 тысячи просмотров.

Как рассказали исполнители во время пресс-конференции, полюбоваться Москвой вдоволь во время гастролей они, к своему сожалению, не успели. Но все же нашли время на знакомство с местной кухней. Они посетили популярный мишленовский ресторан на Красной площади, заказали блюда высокой кухни с русским акцентом — стейки из красного мяса и рыбы, салаты. Впервые попробовали черный хлеб, говорят, все было очень вкусно.

«Россия очень понравилась. Вообще неожиданно для нас — ожидания были другие. Нам очень жаль, что скоро нужно уезжать, мы бы хотели еще побыть здесь. Мы очень рады, что благодаря фестивалю смогли приехать. Сам фестиваль просто нас поразил — очень все красиво, когда на сцену вышли, было очень классно», — поделились участники W24.

«Фандом Фест» 10, 11 и 12 ноября собирал гостей на столичной площадке Main Stage. Первый день был посвящен юмору и играм, второй — азиатской культуре и кухне, а третий — кино и комиксам. Мероприятие посетили любители digital- и настольных игр, онлайн-турниров и игровых автоматов, для гостей также были подготовлены стенды по фандомам и киновселенным, они получили автографы и сделали фото с кинозвездами, блогерами и известными авторами комиксов.

Ранее, писал 5-tv.ru, дети Донбасса побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.