«Написал, что сожжет меня и собаку»: блогер Нелюбова вышла на связь после инцидента со сталкером

Фото, видео: Telegram / Мария Нелюбова / mariianel; 5-tv.ru

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Странный мужчина вызнал о девушке все и угрожает проникнуть к ней в дом.

Бывшая возлюбленная скандального блогера Юрия Хованского — блогер Мария Нелюбова — попала в переплет. Последние дни ее преследует странный мужчина, который заваливает ее жуткими угрозами. Блогер вышла на связь с 5-tv.ru и рассказала подробности о пугающем сталкере и его угрозах.

Девушка рассказала, что неизвестный мужчина преследует ее примерно с 25 октября. Сначала то ли поклонник, то ли маньяк писал в соцсетях знаменитости странные вещи: «что ему велели установить связь некие духи, какие-то экстрасенсы».

Изначально блогер никак не отвечала преследователю на сообщения, но, возможно, именно отсутствие внимания подтолкнуло сталкера на следующий шаг. Случилась действительно страшная вещь: неизвестный подкараулил девушку на улице. Причем-то, как он узнал место жительства Марии Нелюбовой, остается загадкой.

«Но тогда это все закончилось просто небольшим коротким разговором, я несколько раз попросила не следовать за мной, и в итоге мне удалось от него оторваться, убежать. Он издалека за мной следил. Я, соответственно, пошла другим маршруты, в итоге сумела добраться до своего дома. После чего мне на протяжении всего этого времени, с 26 октября по сегодняшний день, поступают постоянно угрозы от этого человека», — пожаловалась Мария Нелюбова.

Несмотря на маниакальное преследование, сталкер хитер — он пишет девушке с одноразовых аккаунтов. Но вещи, которыми угрожает неизвестный, действительно пугают.

«В частности, он пишет мне про какие-то жертвоприношения, про то, что он вскроет мне квартиру болгаркой и совершит какое-то жертвоприношение в ванной. Он посылает фотографии этой болгарки, пишет еще про какие-то побои, про то, что меня пырнут ножом, про то, что меня собьет машина. Сегодня этот человек написал, что он вообще сожжет меня и мою собаку», — перечислила угрозы преследователя блогер.

Сообщения от сталкера приводили в шок, но с еще большим стрессом Мария Нелюбова столкнулась, когда увидела своего преследователя в магазине.

«Он начал просто бегать за мной по магазину. Я просила его не взаимодействовать со мной, просто говорила ему: „Уйдите, уйдите, уйдите“. Но он продолжал бежать, он перекрывал мне дорогу, он оббегал стеллажи, чтобы как-то приблизиться ко мне, сократить дистанцию», — вспоминает блогер.

Мария Нелюбова поблагодарила неравнодушных людей, которые заступились за нее. Один из покупателей вывел подозрительного мужчину из помещения. Сотрудники магазина увели блогера в подсобное помещение, где она смогла дождаться приезда полиции.

«Мы по камерам видеонаблюдения посмотрели, все материалы для возбуждения дела есть, по крайней мере, по части хулиганства. То есть, как минимум, его действия тянут на статью „Хулиганство“, потому что он бегал за мной, преследовал, кричал, пугал», — отметила пострадавшая.

Сотрудники полиции, прибыв на место, убедились, что подозрительный мужчина ушел, но посоветовали писать заявление по факту происшествия непосредственно участковому. После консультации с юристом, Нелюбова решила оставить заявление по статье «Угроза убийством», потому что сообщения с намерениями осуществить кровавую расправу приходят ей по сей день. Все угрозы и странные сообщения блогер фиксирует, чтобы иметь возможность доказать риски для своего здоровья и жизни.

«И я надеюсь, что его привлекут к ответственности хотя бы по факту угрозы убийством. Мое личное мнение, этот человек просто психически больной, и я очень надеюсь, что суд ему назначит принудительное лечение, потому что он объективно опасен и для себя, и для окружающих», — добавила Нелюбова.

Блогер также отметила, что преследователь рассказал ей в сообщениях, что купил водительские права и недавно устроил аварию на КАД, что — если это окажется правдой — также доказывает опасность сталкера для окружающих.

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