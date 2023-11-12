Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо в столичном ресторане

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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К знаменитому ведущему вызвали скорую.

Журналисту и телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в столичном ресторане. Кушанашвили отдыхал в кафе в районе метро 1905 года, когда почувствовал резкую боль в груди.

Как стало известно 5-tv.ru, Кушанашвили проводил вечер в ресторане за беседой с другом, именно он и вызвал медиков. Скорая быстро прибыла на место. Врачи провели ряд необходимых процедур прямо на месте.

По последним данным, знаменитого ведущего отвезут в больницу. Диагноз врачи пока не поставили, причину ухудшения самочувствия знаменитости установят после обследования.