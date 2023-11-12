Житель Германии российского происхождения погиб после осады его дома полицией

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Мужчина забаррикадировался и держал оборону в течение 35 часов.

Житель Германии российского происхождения погиб во время штурма его дома полицейскими. Об этом сообщается в материале немецкого издания Bild. Отмечается, что вооруженный мужчина забаррикадировался и держал оборону в течение 35 часов, после чего началась осада. Подчеркивается также, что, по данным авторов статьи, он был «поклонником Иосифа Сталина». Достоверно неизвестно, из-за чего этот человек скончался — возможно, это была пуля правоохранителей, возможно, суицид.

«В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», — приводятся в материале слова пресс-секретаря полиции Керстин Шредер.

По информации журналистов, мужчина по имени Евгений, жил в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург, вместе с ним брат, жена и трое детей. В пятницу днем полицейские приехали к дому, где находились почти все члены семьи, а когда приблизились, по ним был открыт огонь. Никто из правоохранителей не получил ранений. Предположительно, причиной инцидента стало решение окружного суда, связанное с опекой над детьми.

Евгений, как отмечают авторы, ссылаясь на его социальные сети, был «поклонником Сталина», он также не раз выкладывал в сеть фото с оружием и российской символикой. В день ЧП он грозился взорвать дом, в руках держал ружье. Пока длилась осада, покинуть здание удалось сначала брату погибшего, на следующий день, в субботу, уйти смогла его жена и ребенок. Где были остальные дети, неизвестно.

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