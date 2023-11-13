Непростой процесс: как Киркорову удалось экстремально быстро сбросить вес

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Только ли «волшебство» пластической хирургии смогло помочь Филиппу Киркорову заметно преобразиться?

На днях состоялся премьерный показ фильма «Легенда о самбо», который посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Не стал исключением и Филипп Киркоров, который сразил фанатов своим внешним видом. Подтянутая фигура певца удивила многих: король эстрады заметно похудел и приобрел рельефные кубики на животе. Зухра Павлова, доктор медицинских наук и специалист по антивозрастной медицине, в своем личном Telegram-канале ответила на вопрос подписчика о похудении артиста.

Не только пластика

По словам эксперта, не обошлось без вмешательства пластической хирургии. Однако даже проведенные «операции красоты» не могут избавиться от всех несовершенств фигуры полностью. Павлова объяснила, что одной липосакции Киркорову было бы недостаточно: артист страдал абдоминальной формой ожирения, когда живот выпирает из-за внутреннего жира. Подобную проблему может решить только комплексный подход к похудению — необходима корректировка питания, введение физической нагрузки, а также работа с различными специалистами.

«Предположу, что использовались лекарственные средства, которые помогают уменьшить объем жировой ткани. За счет подавления аппетита и увеличения периода насыщения уходил тот самый неподвластный операциям лишний жир», — также считает доктор.

Лишние килограммы вернутся?

Эндокринолог поделилась, что лишний вес, от которого так долго избавлялся певец, может вернуться, если артист вновь станет пренебрегать правильным питанием и прекратит занятия спортом. Павлова подметила, что сейчас Филипп Киркоров выглядит действительно лучше. По словам специалиста, королю эстрады удалось вытащить себя из рыхлости, дряхлости и старости: он снова вернул себе молодость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Киркоров заплатил за удаление жира на теле.