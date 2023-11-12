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При каких условиях макароны могут быть полезным продуктом?

Пасту, одно из самых популярных блюд, доступное почти что в каждом ресторане любой страны, любят и едят по всему миру. Равиоли, спагетти, паппарделле, фетучини — видов макарон и соусов к ним огромное множество, и все они хороши по-своему. Однако бытует мнение, что паста чрезмерно калорийна, а в макаронах нет ничего полезного. Так как же быть тем, кто никак не может прожить без любимого блюда и постоянно лишает себя удовольствия?

Поклонники итальянского шедевра могут спокойно выдохнуть — при соблюдении некоторых правил и условий макароны при определенный условиях входят в здоровый рацион. Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева дала рекомендации aif.ru по соблюдению грамотного и сбалансированного рациона.

Как правильно выбрать макароны?

Стоит начать с того, какой вид пасты будет считаться полезным, а какой лучше исключить из потребления. Макароны из качественной муки будут содержать в себе большое количество белка, необходимого для организма вещества. Клетчатка и витамины группы В содержатся в изделиях из твердых сортов пшеницы, поэтому отдать свое предпочтение стоит отдавать именно таким макаронным изделиям. Иногда в макароны добавляют различные специальные добавки — экстракт водоросли спирулины, муку из бобовых, шпинат и томаты. Так макаронные изделия становятся намного полезнее, и в них увеличивается количество нужных для здоровья веществ.

«Макароны — это богатый углеводами продукт. Но даже если вы любите макароны и едите их часто, не нужно мучиться угрызениями совести и расстраиваться из-за этого. При определенных условиях это блюдо может быть хорошим дополнением к вашему сбалансированному питанию», — объясняет эксперт.

Как правильно приготовить макароны?

Еще одно важные условие для того, чтобы макароны стали полезным для человека продуктом, — правильное приготовление пасты. Зачастую у многих людей вырабатывается привычка переваривать макароны, ведь так кажется намного вкуснее. Однако так макаронные изделия совсем теряют свою ценность для здоровья. Паста действительно полезна, если ее не доварить, а довести до состояния «аль денте». Тогда макароны будут усваиваться медленнее, а уровень глюкозы в крови человека не повысится резко, что является большим плюсом для метаболизма.

Стоит также скорректировать выбор соуса для макарон — томатная паста болоньезе будет намного полезнее сливочной карбонары. Подавать к макаронам рекомендуется овощи, грибы и сыр — источники белка, кальция, бета-глюканов и антиоксидантов.

Сбалансированный выбор для здоровья

Для полноценного рациона человеку необходимы белки, жиры и углеводы. Татьяна Солнцева объяснила, что тарелка человека должна состоять наполовину из овощей, одну четверть тарелки должна занимать белковая пища, а другую — высокоуглеводная. Таким образом, при соблюдении всех условий, каждый может позволить себе регулярно употреблять макароны. По словам диетолога, сами итальянцы, как правило, едят пасту из твердых сортов пшеницы и не добавляют очень жирные соусы.

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