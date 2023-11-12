Умерла драматург Нина Садур

Фото: Яцина Владимир / Фотохроника ТАСС

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На счету писательницы более 20 пьес, сценариев и романов.

В возрасте 73-х лет ушла из жизни писательница и драматург Нина Садур. Об этом сообщила сегодня агентству ТАСС ее дочка Екатерина.

«Сегодня в 11:40 по московскому времени мама отошла к Господу», — сообщила наследница.

В последние годы известный драматург имела серьезные проблемы со здоровьем. Пока вопрос похорон еще не решен, но семья уже сообщила дату отпевания — 15 ноября.

На счету писательницы более 20 пьес, сценариев и романов. Она родилась в Новосибирске в 1950 году. В 1983 году Садур окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

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