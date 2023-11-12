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Вашингтон сыграл очень большую, если не главную, роль в подрыве «Северных потоков», однако сейчас занимается поиском «козла отпущения», чтобы отвести от себя подозрения. На причастность США к произошедшему на российских газопроводах указал исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне.