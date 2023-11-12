Смерть хоккеиста, ликвидация наемников и роль США в подрыве СП: главные события дня
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Что происходит в разных частях света?
В Москве во время матча скончался хоккеист. Врачи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безуспешными.
Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.
Zuma / ТАСС
Вашингтон сыграл очень большую, если не главную, роль в подрыве «Северных потоков», однако сейчас занимается поиском «козла отпущения», чтобы отвести от себя подозрения. На причастность США к произошедшему на российских газопроводах указал исполнительный президент Евразийского центра в Вашингтоне.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
К народному артисту России и легендарному режиссеру Александру Митте экстренно вызвали скорую помощь на дом. Об этом сообщил эксклюзивно 5-tv.ru его помощник Геннадий Иванов. Сын режиссера Евгений отказывается комментировать случившееся.
Zuma / ТАСС
На 86-м году жизни скончался европейский политический деятель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг. Он умер в Вене в кругу семьи. Накануне смерти он был экстренно госпитализирован и перевезен самолетом из Праги в австрийскую столицу.
www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Два боевика из «Избранной роты» Соединенных Штатов Америки (США) и Австралии ликвидированы в зоне специальной военной операции (СВО) в районе Авдеевки. По данным источника, боевики погибли еще в октябре во время мощного артиллерийского удара российской армии.
© РИА Новости / Алексей Куденко
В рамках московской любительской лиги по хоккею скончался нападающий команды «Армата» Михаил Янчишин во время игры против клуба «Фаворит». Спортсмен потерял сознание на льду. 61-летнему хоккеисту вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безуспешными.