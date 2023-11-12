Назад в 1937 год: на Украине вновь царит атмосфера доносов

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Жители Незалежной снова пребывают в постоянном страхе и ожиданиях получить нож в спину от своих же близких.

По словам Николая Азарова, страна вновь возвращается во время, когда каждый может стать жертвой доноса и последующей проверки СБУ. Экс-премьер Украины считает, что «украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе».

В своей социальной сети политик высказался о «незавидном будущем» страны. Азаров привел в пример чат-бот «еВорог», что в переводе означает «еВраг», где каждый может написать донос на соседей, отметить геолокацию и указать «преступление». Также стало возможно оставить жалобу на водителя при его «антиукраинской позиции» в приложении сервиса такси «Уклон».

«Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе. Столица и область уже занимали первое место среди языковых доносов», — отметил Азаров.

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