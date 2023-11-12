Умер бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг

Фото: Zuma / ТАСС

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Последние минуты политик разделил с семьей. Что стало причиной его смерти?

На 86-м году жизни скончался европейский политический деятель, бывший глава МИД Чехии Карел Шварценберг. Об утрате со ссылкой на его родственников пишет издание Echo24.

Уточняется, что бывшего министра не стало накануне, 11 ноября. Он умер в Вене в кругу семьи. Накануне смерти он был экстренно госпитализирован и перевезен самолетом из Праги в австрийскую столицу.

Последние два дня его состояние было критическим — медикам пришлось ввести Шварценберга в искусственный сон, из которого он так и не вышел. Каким именно недугом он страдал — не раскрывается.

Примечательно, что незадолго до его смерти, 28 октября, президент Чехии Петр Павел успел наградить Карела Шварценберга орденом Белого Льва. Отмечалось, что глава государства высоко оценил его заслуги перед республикой. К сожалению, получить почетную награду лично политик не смог. Болезнь уже тогда серьезно подкосила 85-летнего Шварценберга.

Пост министра иностранных дел Чехии Шварценберг занимал в 2007–2009 годах. Зимой 2013 года он принял участие в президентских выборах в стране, заняв второе место по результатам подсветов голосов. Его всего на 10% обогнал Милош Земан, который набрал 55% голосов и был избран президентом.

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