Косметолог рассказала, как избавиться от перхоти

Фото: www.globallookpress.com / Rolf W. Hapke / CHROMORANGE

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Какие шаги, по советам врача, помогут избавиться от перхоти и обеспечить красоту волос?

Перхоть может испортить самую красивую прическу. От этой напасти довольно сложно избавиться. Хирург и врач-косметолог Алина Рехман поделилась несколькими советами. Рекомендации специалиста приводит издание Health Shot.

Самый эффективный шампунь против перхоти

По словам Рехман, крайне важно регулярно мыть голову, при этом используя отшелушивающий шампунь. Как объяснила эксперт, именно такое средство для мытья волос способно препятствовать скоплению большого количества кожного сала.

Вместе с тем врач подчеркнула, что этот вид уходового средства не подойдет для частого применения, так как активные компоненты в составе могут сильно пересушить шевелюру.

Дополнительный уход за волосами для лечения перхоти

Помимо правильного шампуня стоит приобрести увлажняющие кондиционеры, разработанные именно для жирных прядей.

Также при использовании фена и утюжков, по словам косметолога, обязательно нужно обрабатывать волосы термозащитным средством.

Что касается питания, Рехман рекомендовала включить в ежедневное меню больше фруктов, овощей и цельнозерновую пищу. При этом стоит ограничить употребление сахара и обработанных продуктов.

Стоит добавить, что для выявления точной причины появления перхоти стоит обратиться к врачу, который непосредственно занимается лечением заболеваний волос - трихологу. Ведь кожный недуг может развиться не только из-за неправильного ухода и ненадлежащего питания. Наряду с этими факторами негативно на волосах могут отразиться стресс и дефицит витаминов.

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