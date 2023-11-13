Любит ли медведь арбузы и мёд?

Фото: 5-tv.ru

Медведь считается всеядным млекопитающим. В его рацион входят мясо, рыба, ягоды и орехи.

В день крупный хищник съедает до 40 килограммов. А его меню меняется в зависимости от сезона. Например, как говорят эксперты, мёдом косолапые вдоволь наедаются перед зимовкой, поскольку этот продукт обладает большой калорийностью.

«Это хищник, но основной рацион его пищи — это растительное. Животное происхождение — это больше всякие там муравьи, личинки», — рассказывает Андрей Иванов, спаситель бурого медведя по имени Мансур — «Мы следим за питанием, мы стараемся ему давать натуральное, тот же сахар в виде фруктозы, натуральный. То есть исключили сгущёнку, в виде лакомства можем какой-то пряник редко дать. Арбуз — он так их любит, что отказать невозможно».

Фото: 5-tv.ru

Мать Мансура убили охотники, а его, ещё медвежонком, подкинули на аэродром, где работает Андрей Иванов. Он — лётчик, которому пришлось стать воспитателем для лесного хищника. Для медведя построили большой вольер, где есть даже бассейн. Так что косолапый уже несколько лет живёт в своё удовольствие под присмотром заботливых авиаторов.