В ОАЭ начали производить российский люксовый Aurus

Мантуров: в ОАЭ запустили производство Aurus Senat и Komendant

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

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Автомобили будут собираться на площадке Абу-Даби, сообщили в Минпромторге РФ.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) был дан старт началу производства люксовых моделей российского Aurus. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — прокомментировал он.

Производством автомобилей займется предприятие, расположенное в Абу-Даби. Мантуров отметил, что в планах — открытие в ОАЭ салона, в котором машины будут не только продаваться, но и кастомизироваться по желанию их покупателей.

Глава Минпромторга добавил, что после окончательного закрепления бренда в ОАЭ планируется его дальнейшее распространение. Отечественные новинки, как ожидается, будут представлены на всем Ближнем Востоке.

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