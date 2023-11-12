«Обрел покой»: прах Вячеслава Гришечкина наконец-то захоронили рядом с женой
Прах Вячеслава Гришечкина захоронили рядом с женой на Новодевичьем кладбище
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер теперь упокоен вместе с супругой.
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября, но покой он нашел только сейчас. Дело в том, что актер очень хотел, чтобы его похоронили рядом с женой Анной на Новодевичьем кладбище. И наконец-то это совершилось. Бывший директор Гришечкина и его друг Максим Миллер высказался на этот счет изданию KP.RU.
«Я рад, что мой друг, наконец, обрел покой, и его дочь Ольга закрыла этот вопрос. Последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа упокоилась. Правда, для меня немного странным был выбор фотографии, которая сейчас стоит рядом с прахом. Но, видимо, снимок временный», — сказал директор актера.
Для того, чтобы захоронить прах на Новодевичьем кладбище нужно было получить разрешение. А это далеко не простой процесс, поэтому он и занял практически два месяца.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыта тайна «предсмертного» видео Вячеслава Гришечкина.