Умерший хоккеист Янчишин оказался бывшим топ-менеджером корпорации Boeing

Фото: Telegram / Shl live

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Мужчина оказался не только спортсменом, но и успешным карьеристом.

Сегодня, 12 ноября, стало известно о смерти нападающего любительской хоккейной команды «Армата» Михаила Янчишина. Оказалось, что это был непростой человек. За его плечами успешная карьера в мировой авиационной корпорации Boeing.

Сначала мужчина возглавлял отделение в Украине, а потом значился директором по развитию в России и СНГ.

В 2015 году топ-менеджер Boeing посещал с делегацией Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. В этом же году он присутствовал на брифинге, который был приурочен к завершению строительского учебного центра для пилотов. На нем топ-менеджер рассказывал, что главная задача его компании — это переподготовить летчиков, чтобы они смогли летать на новых воздушных суднах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках московской любительской лиги по хоккею скончался нападающий команды «Армата» Михаил Янчишин во время игры против клуба «Фаворит».