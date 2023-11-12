МЧС России совместно с дипломатами организовали эвакуацию жителей сектора Газа

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

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Были согласованы порядок и маршруты вывода российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Куда они будут направлены?

Министерством внутренних дел (МЧС) РФ совместно с российскими дипломатами была организована работа по эвакуации жителей Сектора Газа, включая русскоязычное мирное население.

За минувшую неделю оперативная группа МЧС согласовала порядок и маршруты для вывода граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта. Уточняется, что сейчас через пункт пропуска территории палестинского анклава покидают россияне, лично пожелавшие этого.

На месте осуществляют работу сотрудники российского чрезвычайного ведомства. Специалисты МЧС оказывают людям всю необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку. Также они обеспечивают находящихся там людей едой и питьем.

Пересекших границу россиян примут в оперативном штабе МЧС, который был развернут в египетском Каире. Сотрудники на месте помогут соотечественникам оформить необходимые документы.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Беньямин Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру.